今期六寶1注獨中派200萬！

今次沙田日賽11場於周六舉行，第6場及第8場跑G3獅子山錦標與沙田銀瓶，四重彩及四連環多寶各有100萬元，大家又可以考考眼光。六寶獎雖然無多寶，但預計10元一注獨中派彩200萬元，六環彩場次多匹實力突出馬俱排1檔靚位，例如第7場「真心傳奇」排在1檔贏面突出，若嫌獨贏賠率太熱，除了捧做馬膽買Q，用來做重心博大彩池也適合。

六環彩頭關第6場G3獅子山錦標，蔡廐「紅運帝王」上仗憑天雨幫助跑較淋場地擊敗「遨遊氣泡」，近日正好有雨，排1檔若然跑變化地再增加機會。第7場「真心傳奇」蔡廐4歲馬實力未盡，賽前從化試閘操足仍勇，排1檔續配潘頓夠惡。第8場G3沙田銀瓶，「驕陽明駒」計級數及近況銳必秤先。伍廐「綠族無限」近兩仗走勢回勇，改配艾兆禮排1檔若有分頭可博。第9場「跨境寶馬」至今4仗3冠1亞，布文策騎贏過兩次，重新接手無問題。游廐「超勝無敵」操足而來，排1檔要提防。

第10場「都靈福星」上仗三班泥地1650米負133磅仍追得第5名，今次改戰二班同程負115磅好衝。第11場「堅闖」改配剛谷戰3W手風回順的梁家俊，今次初跑田草一哩排1檔易跟易衝，要吼實。

今日兩場三級賽四重彩及四連環合併彩池注入多寶各100萬元，俱可以用手風順的布文坐騎做膽。第6場獅子山錦標1600米，「紅運帝王」上仗爆冷奪G1冠軍一哩賽，「遨遊氣泡」縮程下力追趕不過，但再出贏遮打盃成為三冠王，可見「紅運帝王」級數夠高，續配布文信得過。配腳方面，潘頓坐騎「美麗同享」雖屆8歲仍經常跑近，「陽光勇士」上仗也於冠軍一哩賽上名，至於4歲馬「開心寶寶」及「玩笑」俱進步未止，同樣要吼。

第8場沙田銀瓶1200米，蔡廐「驕陽明駒」終於不用面對大超級的「嘉應高昇」，續由布文執韁可坐正。配腳方面，「幸運有您」早前贏過兩場，剛戰居後落敗不可作準。「手機錶霸」縮程爆一段未落下風。「賢者無敵」有回起之勢，場地若有變化更佳，尚有「綠族無限」同程兩勝且操足排1檔，有分頭記得吼實。