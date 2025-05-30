涉造馬釘牌12年獲重生　前英國新星當年勁過布宜學　

蘇格蘭籍騎師Greg Fairley的名字，馬迷或許相當陌生，因為佢已經絕迹咗英國賽馬圈12年，但今年卻獲英國賽馬會重新發牌，成為圈中焦點。

其實呢位Greg Fairley並非等閒之輩，當年曾經拜師已榮休張仕敦門下，2007年更加係英國冠軍見習騎師，該屆就連依家已經成名嘅布宜學，更係佢嘅手下敗將。接住兩三季已經躋身前列騎師，響當時並非太頻密嘅賽期，2009年更曾一季贏至85W個人最高紀錄。

無奈年青人上位之際，人紅誤入歧途，2011年5月英國馬圈揭發一宗造馬案醜聞，涉及騎師拉馬操控賽果，11人包括7位馬主及圈內人士，另外有4位涉案騎師，當中除Greg之外，就有大家較為熟悉嘅前簡炳墀主帥昆霑誠，結果英國賽馬會裁定全數罪成，Greg Fairley 與Paul Doe兩位主師更屬主犯身份，因此同被釘牌12年。

Greg早於2021年開始，獲得英國賽馬會批准，可以恢復於馬房參與策騎工作，為日後鋪路先作準備，去年底第一次入紙被拒，不過今年初終於獲得英國賽馬會發牌，其後佢響一份公開聲明之中，對於自己年青時期所做錯事，感到極度後悔，對於英國賽馬會給與發牌重生機會，表示無比感激。

Greg Fairley今年復出，已經年屆37歲，睇吓佢可唔可以響今個英國馬季，帶來煥然一新表現。