周六2場G3　布文夥拍蔡神仙搏殺！

布文將於本週六(5月31日)夥拍蔡約翰麾下兩駒在沙田出爭兩項三級賽，包括策騎「紅運帝王」角逐總獎金高達四百二十萬港元的三級賽獅子山錦標(1600米讓賽)。他有信心馬兒今仗可再創佳績，證明牠上仗擊敗「遨遊氣泡」揚威富衛保險冠軍一哩賽(1600米一級賽)絕非僥倖。

「紅運帝王」上月以90倍冷門身分在沙田角逐富衛保險冠軍一哩賽，結果以短馬頭之先擊敗「遨遊氣泡」奪魁，令不少人大感意外，但布文卻不以為然。

這位澳洲好手說︰「也許『遨遊氣泡』在該仗（富衛保險冠軍一哩賽）的發揮未能達至最高水準，但『紅運帝王』成功摘下大賽桂冠固然是牠迄今的代表作，不過我認為馬兒去年角逐該賽時的演出（在廄侶『永遠美麗』之後跑獲亞軍）也不遑多讓，當時只差一點便能追過頭馬。」

「無疑『紅運帝王』在勝出那場賽事（2025年富衛保險冠軍一哩賽）後，今仗更受注目與期待，並且要向一些甚有競爭力的對手讓磅不少，但我認為牠會交出最佳表現。」

布文於星期六也將策騎「驕陽明駒」出爭總獎金高達四百二十萬港元的三級賽沙田銀瓶（1200米讓賽），期望此駒能夠打開今季勝門。「驕陽明駒」季內取得五亞兩季，每次均不敵冠軍級短途佳駟「嘉應高昇」，而其中三次亞軍均來自一級賽。

「牠（『驕陽明駒』）全季都表現良好，今仗看來會有優勢。牠在各個階段均從未令人失望，今仗因有『金鑽貴人』參戰，令牠的負磅變得相當有利。」布文說。