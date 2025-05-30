【張基焦點】綫路萬里試閘有睇頭

蘇偉賢最近沙田成績較為突出，周末雖然出馬不算多，但「綫路萬里」轉投賢廐後仍未交代，今次落到五班可起作用。另外，「堅闖」並非只擅長泥地，今次抽好檔隨時可以殺個措手不及。「超平凡」本身有能力，加盟文廐後明顯操好才好，不能忽視。「玩笑」抖夠跑三級賽只負輕磅，面對一批拚搏不少的對手，可以一戰。

第1場五班1400米草地，「綫路萬里」於容天鵬馬房時曾兩度於此程入三甲，水準不差，之後馬匹演出陷入低潮，其後再轉投蘇偉賢馬房，轉倉頭兩仗跑法有改動，嘗試擺前走效果一般，剛戰則跑不合腳法的谷草短途，擺明想落班，今次終於落到五班，賽前從化試大閘走勢不弱，今次回師1400米抽好檔，可重視。

第11場三班1600米草地，「堅闖」本身草地能力不差，但往往要有遮擋才跑得好，上仗泥地1650米追唔少，今次抽1檔好位，同場對手多缺點，弗馬又唔多，此駒有優勢，可能今場才是目標。

超平凡狀態回勇

第2場四班1200米草地，「超平凡」上季一出即勝，實力相當。今休息後復出，去年11月初曾做喉部手術，但近期一切正常，加盟文廐後做了不少工夫，狀態已靚，既然可以一出即勝，必有能力，今次重磅仍有機。

第6場三級賽1600米草地，獅子山錦標，「玩笑」跑完打吡後休養生息，今次復出跑三級賽只負115磅優勢明顯，對手搏得多反而此駒仍在進步中，機會樂觀。