【進階選項】優才鋤頭腳啱泥地

日本社台育馬場是當地龍頭，但幾乎每隔一兩年便有戰績優秀賽駒退役，為騰出空位亦會不時將種馬調動，除部分會穿梭到澳紐外，亦有一批轉到日本國內其他牧場。現時全球一哥「青春永駐」父系「不撓真鋼」便於去年轉到Breeders Stallion Station，去年配種多達184匹，今年早已滿額，以其子嗣泥草皆宜表現，只500萬日圓配種費又的確吸引，難怪大受歡迎。

「不撓真鋼」服役時贏杜拜草地大賽，且是「唯獨愛你」的全兄，草地固然無問題，但始終父系「大震撼」源自「週日寧靜」，母線則出自Storm Cat，是正宗強泥地血統組合，故其在日本服役子嗣泥地戰力更強。「不撓真鋼」目前有兩駒在港服役，今午同樣出戰泥地賽，第4場「幸運震撼」已證明場地可以應付，只是不知道何時運氣來到。第10場「優才」則大幅縮程，若跑草地的話不會是我選擇範圍，但泥地又作別論。

就算不看血統，單看「優才」出腳，已覺得牠是鋤泥專家，若香港有大長途泥地，不會有太多馬匹是其手腳。以往在皇太后紀念盃跑得好，部署必然向遮打盃進軍，但練者寧留待跑這場泥地一哩，換一批對手且不必負重，條件十分着數。

另一有泥地血統但暫時仍跑草地是第2場「金多囍」，因其美國父系「霜降」曾作穿梭種馬到澳洲配種，故南半球出產一批亦合跑草地。出賽3次只負3至4個馬位，記得初出跑直路賽埋門亦有票數支持，上場初戴眼罩出閘後大力約束，走外疊直路齋推輕鞭下追回第5名。今次檔位移入排4檔，跟好位跑機會甚高，此組舊馬見底，初出新馬未足，已有3場實戰經驗的「金多囍」可先發制人。