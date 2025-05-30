【三重彩地帶】安仔「福」到接帥印

第4場四班1650米泥地，「友福」系屬湯普新基本坐騎，惟剛周三「喆喆友福」換田泰安入位，今次續有「年年友福」易配，單計戰意已值秤先。「年年友福」跑後上啱晒田泰安硬功發揮，路合三甲穩健。

潘頓及游達榮合作不多，惟上名率超過六成，「川河型駒」勝後未見再進，換一哥決心再打硬仗。「大利好運」轉攻泥地後演出趨穩，跑開還要試閘，攻勢未放緩。「閃耀威龍」守好位跑法遇上今場快馬多，有機會賺形勢。「幸運震撼」前仗同程獲殿難度不低，暗牌馬勿因上場落第而過早睇低。

第5場四班1400米草地，「一定超」上場在不利的外疊場地輕鬆追贏，名副其實質素一定超，仍留四班難有阻大。潘頓及布文經常互換坐騎，但布換潘成績遠勝潘換布，「威武年代」上場一哩在布文胯下沿途三疊不敗才怪，換潘頓跑番首本1400米隨時蟲變龍。

「紅衣醒目」3歲馬次仗即贏同程必非池中物，上場輸在場地偏差而已。「一定掂」升上三班坐馬監，回師四班復具競爭力。「金運來」前仗同程得第4，黃寶妮未算幫到太多，轉用另一牌仔黃智弘，無論硬淨程度及手風均有所提升。■海東