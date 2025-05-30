【耀眼精選】君子傳承落腳慢增程啱

今個馬季最後一次日賽加料跑夠11場，有兩場G3打底，戲碼相當唔錯。跑到季尾，初出馬同跑得較少質新馬，憑年輕力壯足以左右大局。

第7場三班1200米草地，牌面「真心傳奇」機會最突出，呢匹馬出道至今8戰只有一場三甲不入，3場頭馬更全數嚟自田草1200米同程，實力凌駕一般三班對手，不過體重973磅馬仔，今仗孭至135頂磅，發揮會唔會打折扣？唔反對攞呢匹必然熱門做QT膽，但係買W嘅話倒不如向同場其他質新馬埋手。廖廐生力軍「晒冷」埋門兩課試閘走勢似模似樣，下線源自「大抱負」（Duporth），若臨場受天雨影響場地起變化可跑高半班，有力扮演巨人殺手將「真心傳奇」擊倒。同場另一初出馬「好好飛」雖然只試過3課閘，但狀態嚟得好快，外地演出準甚少大敗，既可跟前、又可留後，跑法靈活能跟擅鬥之輩，最終殺入前列絕對唔意外。

第11場三班1600米草地，推介東廐嘅「君子傳承」，呢匹新血響5月10日作地標戰，角逐田草1400米，出閘反應不俗但落腳較慢，所以早段要褪到落尾三，彎位開始要輕推畀住走，直路畀外側持續內閃嘅「壯志凌雲」壓住走唔到直線，要到拉士160米先至撻着，最終輸3個多馬位表現唔算差。響澳洲初出1400米跑第3名，再出增程跑1600米即取得首勝，今仗部署如出一轍。