【分秒在握】珍惜良機再覓歡欣

跑畢遮打盃，代表全季一級賽已劃上句號，而今次兩場G3頗有遺材賽味道，因為真正高手，大多在冠軍賽馬日之後就會提前抖暑，「越駿歡欣」季內一再近而未勝，負127磅屬爭勝黃金機會。

溫故知新，從來都係一個不錯的課堂，看看對上5屆獅子山錦標，頭馬負磅全為129磅至115磅之間，但輕磅馬又不算佔盡上風，因為當中有4匹頭馬係孭120多磅，換言之，此盃屬頂級二線馬的狩獵場。

今次同類分子中，不妨一博「越駿歡欣」，此駒上季轉投羅富全旗下之後表現大爆發，全季共取5W，評分加幅為37分，不過同大部分頂級二線馬一樣，來到110分，要爭平磅的一級賽力有不逮，要爭三級賽或一班賽，又很多時要負重磅讓不起，於是乎陪襯再陪襯，只能靜待良機。

其實「越駿歡欣」季內7戰只跑過一次亞軍，按理評分應該有點回落才合理，不過或許此駒實在太忠心，對手一失準就跑4、5名，如是者今季就一直處於110分左右的水平。來到今次獅子山錦標，由於「紅運帝王」新勝冠軍一哩賽加至118分，因此「越駿歡欣」只負127磅，對於此駒而言，當然係黃金機會。其次，今次同場快馬不多，搶頭馬寥寥無幾之下，本身跑法較機動的「越駿歡欣」，自然可佔到形勢之利，季內未交代之輩戰意必堅。

■長風

第6場 5越駿歡欣 6陽光勇士

7開心寶寶 4美麗同享