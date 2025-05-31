CEO兩場三級賽獨到分析任睇！

第6場1600米三級賽獅子山錦標，馬會CEO應家柏先生預期有足夠步速。「玩笑」早前參與了4歲馬經典賽事系列，包括在香港經典盃跑獲季軍，繼而在打吡跑獲第6名，相信今次抽得5檔能交出好表現，視為今賽贏位之選。

「紅運帝王」剛仗在冠軍一哩賽中，與「遨遊氣泡」單打獨鬥，首嘗分級賽冠軍滋味，今次將要負頂磅上陣，如何取位將成關鍵，是今賽三甲之選。「陽光勇士」大前仗在二班同程以亮麗姿態取勝，上仗在冠軍一哩賽跑獲季軍，表現出色，今次重回讓磅賽，有力上名。

第8場1200米三級賽沙田銀瓶，預料步速不慢，甚至有機會出現快步速。「驕陽明駒」今季一直與「嘉應高昇」交鋒，每每屈居強手之後，此駒今仗只需負123磅，屬今仗贏位之選，唯一考慮因素是賽道會否偏軟，以及牠是否能夠應付變化場地。

「金鑽貴人」上仗在主席短途獎復出，時隔超過一年後再上征途，最終以第6名完賽，今仗需讓磅予同場對手，不易爭勝，但可望受惠於好至軟地的場地狀況，有機會跑入位置。「賢者無敵」今仗只負115磅，此駒操練表現甚佳，尤以牠可受惠於偏軟的跑道狀況，有力上名。