【戰況R6】巫偉傑：贏分級賽係馬房今季目標

巫偉傑從練以來幾次衝擊分級賽，但最叻只跑第2，今日終於圓夢，由佢訓練嘅「和平波」，今仗喺蔡明紹胯下雖然要蝕17分，依然一放到底，勝出三級賽獅子山錦標，為廄主劃上個人紀錄。今場跑第2名為霍宏聲「禪勝輝煌」，奧爾民「永遠美麗」跑第3，第4名為班德禮「陽光勇士」。

賽後，巫偉傑表示馬房今季成績穩定，贏分級賽都係目標之一，好開心夢想成真。「和平波」今場雖然蝕分上陣，但馬匹忠心準繩，幾場第2都係輸際遇、形勢，戰至季尾，部分對手或出現疲態，「和平波」跑法彈性負輕磅確係優勢，加上蔡明紹步速操控得好，終於幫「和平波」再贏。

巫偉傑感謝馬主支持，同時多謝馬房員工努力，佢擔任賀賢馬房副練時已認識「和平波」馬主蘇振雄，自立門戶之後，蘇生好支持佢。至於「和平波」嘅部署，6月22日1800米三級賽精英碟都係目標之一，但都要睇下隻馬賽後狀態如何再作決定。

蔡明紹話「和平波」一向好忠心，今日好明顯受惠於只負115磅，同埋隻馬都有質素，放出後都好放鬆，表現出色。蔡明紹表示喺告東尼學藝時已經認識巫偉傑，今次可以同佢一齊贏G3實在好開心。

第6場賽果：11-2-3-6

二重彩賽果：11-2(最後賠率187)