【戰況R8】馬主：好想驕陽明駒反勝嘉應高昇一次

蔡約翰馬房「驕陽明駒」今季一直被短途王「嘉應高昇」食住，今仗再配布文出戰三級賽沙田銀瓶，剋星「嘉應高昇」不在陣之下，終於贏番場兼榮升分級賽盟主。今場跑第2名為湯普新「賢者無敵」，董明朗「手機錶霸」跑第3，第4名為梁家俊「金鑽貴人」。

賽後，「驕陽明駒」馬主榮明棣表示因為今場「嘉應高昇」冇出戰，佢同坊間一樣都認為愛駒機會甚大，本身預期係全場最高分要負頂磅，不過受惠「金鑽貴人」出賽，即刻淡定番少少，再睇番早段場次，似乎較利內欄，「驕陽明駒」抽11檔都要喺出邊衝，好彩最後都贏到，布文應記一功。

「驕陽明駒」上季贏香港經典一哩賽同埋香港經典盃，但今季一直瞄準短途，其實蔡約翰覺得「驕陽明駒」係短途馬，但上季贏1600米，就順理成章跑埋1800米、2000米，但跑完之後出現疲態，所以隨即安排抖暑，今季向短途賽事發展，但「嘉應高昇」實力強勁，愛駒幾度飲恨。問到想唔想「驕陽明駒」反勝「嘉應高昇」一次？榮生不諱言作為馬主梗係想，跑馬係要天時地利人和，就好似「遨遊氣泡」都輸過畀「紅運帝王」，好多嘢都係講形勢，話唔定有一日「驕陽明駒」可以反勝「嘉應高昇」。

蔡約翰話「驕陽明駒」好值得贏到今季首W，因為成季都好盡力，同埋今場唔使孭重磅係好事，但唔可以話「金鑽貴人」在陣拉高磅位就着數咗，因為呢啲就係評分制度。今場勝後，會睇下「驕陽明駒」復元情況，唔係冇機會再跑多場。

布文話「驕陽明駒」好值得贏番一場頭馬，今季一直演出好穩定，今仗孭123磅唔太吃虧，但今場拉士都要花氣力去追「賢者無敵」，由於場地有啲淋，對呢兩匹馬都好合適，而兩隻都係出色嘅短途馬。

第8場賽果：2-7-5-1

二重彩賽果：2-7(最後賠率19)