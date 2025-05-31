【賽馬世界】日本打吡要行神之禮

周日越洋賽事又再上演雙料娛樂，轉播日本及法國兩地打呲大賽，「博物街」上仗在莫雷拉妙到毫巔的發揮下勝出三冠首關，「神之禮」扳上哩半路程有力挑戰。「永動力」上仗在法國二千堅尼受阻三甲不入，今次在該賽頭2名馬缺陣下可否坐正？

騰龍上仗際遇極差

S1-1：「騰龍」今年遠征杜拜東瀛大軍成員之一，為當日4匹出戰阿聯酋打吡日本代表馬中名次最後一駒。在該場賽事此駒出閘慢了半身位，再被左右馬匹請食三文治，於當晚大利前領馬的跑道，一起步已經打定輸數。跑到近1200米處，鞍上人武豊選擇掟出四疊望空上前，末彎走到出五至六疊，全場跑錯下沒有大敗已算本事。

上將軍艦重回正軌

S1-2：「上將軍艦」於2023年兩歲服役首季一出即勝後，輾轉至今接近18個月未再贏馬，上年7戰全敗最佳成績只跑得一席第3名。今季似重回正軌，熱身一仗後，近兩戰打疊入位。上仗末段與頭馬同時發力，於窄位競跑加面前鞭影重重下馬兒一度顯得猶豫而卻步，等到外側推進的頭馬走甩後，空間變闊後才重新撲上獲亞。

西北方向強配升呢

S1-3：「西北方向」乃4勝日本泥地G1大賽、2018年日本中央競馬會最佳泥地馬Le Vent Se Leve的同母弟弟，出道初期兩戰草地無功，轉戰泥地後取得突破，9戰獲2冠2亞3殿，只有兩仗不入前4名。上仗角逐東京競馬場泥地1400米同程，直路持續內閃，鞍上人橫山武史明顯未能駕馭，今仗換上韁繩好得多的連達文，戰鬥力大幅提升。

最頂點遲熟長途馬

S1-4：「最頂點」與今屆G2京都紀念賽盟主「優鶴湖」同母，服役至今13戰取2冠6亞，2月季內首戰跑京都競馬場草地2400米，以及3月初角逐阪神競馬場草地2200米，均被捧成大熱，最終屈居亞席，遲熟長途氣袋戰鬥力持續提升，今戰機會樂觀。「兩面勝場」上年G2青葉賞季軍，5月初贏草地2000米兵不血刃。

月蝕光環夾李慕華

S1-5：「月蝕光環」自去年6月交由李慕華主轡後，陣上表現判若兩駒，在東京競馬場泥地1600米同程，3戰非冠即亞，前仗快步速跟前，直路200米處按韁下透出，終點前20米才被佔步速之利的後上馬「野田活火」擒下，今仗再遇後駒有力反先。對手除「野田活火」之外，再次配上外籍好手的「絕妙大計」跑回應有水準，三甲穩入。

湘南快飆回師強項

S1-6：「湘南快飆」今年主力在東京競馬場上陣，過往慢閘成性，如今脾氣大為改善，出閘反應快而準，2月份於草地1800米連下兩城，兩場都主動搶前，末段與對手鬥足一條直路，以鬥心及韌力擊倒對手。上仗增程至2000米，因排外檔未能切埋欄，被迫全程二、三疊蝕位，最終只跑得一席沒有威脅的第4名，回師贏馬路程勝望濃。

神之禮上仗多意外

S1-7：日本二千堅尼頭5名又再同場鬥法，「博物街」在莫雷拉出色留放下攻陷首關，今仗換上連達文，能否同樣交出零瑕疵發揮？若重組該場比賽過程，跑第4名的「神之禮」是前列馬中際遇最差一駒，此駒轉首彎時被外側馬擠壓需要收慢，跑到對面直路尾又因前方馬匹收慢而大力勒避，損失接近兩馬位，今仗只要取位順暢，有力在松山弘平胯下染指錦標。

出藍之作目標明確

S2-1：「出藍之作」去年在希鐸G1短途盃錦標跑獲亞軍後，被卡塔爾皇室的Wathnan Racing高價購入，易主首戰即捧走一級賽英國冠軍短途錦標，名利雙收。幕後最初打算在上周的格陵蘭錦標或於希鐸馬場賽事復出，但最終選擇在法國現身，以這場賽事作為稍後進軍皇家雅士谷賽期大賽前的熱身賽。「霸圖星」上屆盟主，勝在前速可靠。

詠天姬二級賽挑機

S2-2：「詠天姬」阿加汗牧場自家貨，今年5月1日出道在巴米高胯下勝出聖格盧馬場1600米賽事，馬兒當日出彎前已自動湧上，直路初輕輕推送下便飄離馬群，未打過一鞭大炒對手10個馬位，姿態令人咋舌，潛藏豐厚之輩升格挑戰二級賽亦未遇阻力。「包容心」法國一千堅尼全程被迫走三疊蝕位，今仗降低弦線，可回復本來面目。

心領略增程戰力升

S2-3：巴米高騎功雖然毋庸置疑，但在早前兩場法國堅尼賽事演出卻有失高手風範，「颯勁麗」於爭議聲下捧走法國一千堅尼認真大話夾好彩，若非「無瑕可擊」末段斜跑被貶，巴米高以手代鞭飲恨的狼狽相，其實比起「遍地金」在英國二千堅尼僅敗的鏡頭更加難睇。至於法國二千堅尼，巴米高夥拍「永動力」參戰，選擇冒險在「馬蒂斯」及「金水仙」之間穿上，惜「金水仙」逐漸移入收窄去路，「永動力」尚未推向極速便收工，埋門幾步更要避開前面一對馬後蹄而大力勒避，最終連位置亦不保。「永動力」今仗增程應更合腳法，如發揮順暢穩入前列。

能壞「永動力」大事者，估計會是於後補階段加入戰團的「心領略」。此駒兩周前才出道，以遊馬河姿態勝出1600米賽事，直路帶出後紀仁安輕鬆到可以兩度向後望。幾匹同母兄姐都以2000至2400米威力最強，其中Solsticia當年初出1600米跑第4名、次仗贏2000米、第3仗於2000米G1聖安利爾大賽跑季軍，相信質素更高的「心領略」增程至2100米，戰鬥力只有增無減。

海岸山鎮演出準繩

S2-4：「海岸山鎮」至今5戰2冠1亞1殿，輸得較遠一仗為去年8月角逐兩歲馬一級賽莫尼大賽，負於「神態活現」蹄下跑第8名。今年4月14日季內首仗出戰G3先捷錦標，出閘略為遲緩，跑了兩步再被內側對手所阻，早段被迫褪到落包尾，最後400米望空展開衝刺，埋門以凌厲追勢撲上，僅不敵佔外欄場地之利的頭馬「亞桑熾焰」，表現出色。

驕龍星哩半一樣掂

S2-5：「驕龍星」競賽生涯集中跑2700米或以上大長途，先後3度獲勝，其中兩W於今年取得，分別為3000米及3100米二班賽。雖然此駒最短贏2900米，但同母馬4捷於2200及2500米，估計縮程跑2400米仍無損戰鬥力。「年度專輯」去年7月在拍賣會售出易主後轉交雷里雅訓練，在新馬房已跑過3仗，近兩場於2400米連下兩城，氣勢如虹。