巫偉傑：我響告東尼時代 已經同蔡明紹一齊打拚！

練馬師巫偉傑今日在沙田馬場取得從練以來重大突破，由他訓練的輕磅馬「和平波」，在蔡明紹胯下勝出三級賽獅子山錦標1600米，為他打開分級賽勝門。

現年47歲的巫偉傑是近年香港其一新晉練馬師。他在從練首季取得20場頭馬後，今季成績穩步上揚，包括今日這場大賽頭馬在內，已合共累積38場頭馬。現時其馬房共有68駒，除了好些質新賽駒外，也有不少甚具出賽經驗的年長馬。

巫偉傑說：「這是我今季冀能達成的目標之一，現時夢想成真，這令我感到雀躍，我得感謝馬房上下的努力，以及一眾馬主的支持。」

巫偉傑早於1994年加入馬會並擔任策騎員，他成為練馬師前也是傳奇騎師及練馬師告東尼的副手，在該廐擔任助理練馬師。他在本地馬壇努力多年，也曾跟隨練馬師霍利時及容天鵬旗下。為告東尼馬房工作期間，他也曾協助處理「精英大師」及「牛精福星」遠征出賽事宜，這兩匹冠軍級佳駟均曾在海外取得出眾成績。

「和平波」是今屆獅子山錦標參賽馬中其中一匹4歲賽駒，此駒自8檔出閘後，迅即上前取得領先。「紅運帝王」及「禪勝輝煌」兩匹分級賽冠軍緊隨「和平波」之後競跑。在直路彎一段途程，「和平波」一直維持領先優勢，但「禪勝輝煌」也亦步亦趨，兩駒幾乎平排一同轉入直路。

蔡明紹在最後250米開始催策指示坐騎加速，賽前評分僅為81分的「和平波」最終以半個馬位之先，擊敗「禪勝輝煌」奪冠。曾勝出一級賽的「永遠美麗」則跑獲季軍。上仗一級賽冠軍一哩賽掄元的「紅運帝王」，賽前評分為118分，比「和平波」高出37分，但此駒跑至末段勁勢轉弱，結果僅以第6名過終點。

蔡明紹在賽後說：「牠（『和平波』）向來十分忠心，最近數仗僅以短距離落敗，稍為欠運。今日其負磅對牠大有幫助，馬兒早段能夠獨自領放，跑來非常放鬆，當另一駒（『禪勝輝煌』）上前作出挑戰時，馬兒持續力拼，同時展現本身的優良質素。」

「和平波」出自父系「正義」，今季演出穩定，今次出戰三級賽前已取得1冠5位成績。此駒勝後將其在港賽績改寫為15戰2勝，累積獎金增至約943萬港元。「和平波」來港服役前，曾在澳洲黃金海岸贏得兩場頭馬。

巫偉傑續說：「今日蔡明紹在步速控制方面做得恰到好處，而馬兒只負最輕磅。來到季尾時份，不少賽駒已開始顯得有點疲累，我則著意保持此駒的新鮮感。牠是一匹忠心好馬，從牠能多次取得亞軍，而且所負不遠，你即可看到這一點。」

「我和蔡明紹之間溝通甚佳，今季我對本地土生土長騎師給予不少支持，很高興我們可以攜手勝出這項三級賽。」

對上5屆獅子山錦標中，當中4年由4歲賽駒摘下冠軍。除「和平波」外，「錶之銀河」（2024年）、「永遠美麗」（2023年）及「達心星」（2021年）是另外3匹能勝出此賽的4歲馬。

巫偉傑和蔡明紹這對騎練組合，於2024/25年度馬季至今已取得10場勝仗。兩人早於告東尼馬房時代已開始合作，其時蔡明紹為馬房旗下的見習騎師，而巫偉傑則是策騎員及助理練馬師。

巫偉傑說：「我們很早時間已在告東尼馬房一同打拼，而且一同進步，達至現時的崗位，能夠和他走在一起確是一件美事。」

「和平波」今日在沙田所締的頭馬時間為1 分33.83秒，分段時間為24.61秒、23.11秒、23.61秒及22.50秒。