【賽後報告】跨境寶馬試閘要力策　走勢有改善方合格

是日賽後報告撮要：

第1場：「威力勇驥」被發現因左前球節受傷導致左前腿不良於行。「馬有運」在閘內煩躁不安。必須經閘廂測試及格後，才可再次出賽。

第2場：「超平凡」氣管內有很多痰，同時發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第3場：「銀河勇士」450米處至200米處之間在「英雄戰歌」之後受困而未能望空。最後200米在「英雄戰歌」之後持續靠近該駒競跑之際未能全力施為。「嘉應勇士」氣管內有很多血。「開心老友」氣管內有很多血。

第4場：宣佈覆磅完畢前，小組曾考慮鍾易禮提出「開心三多」未獲公平出閘的申請。小組聽取了司閘員施百厲、練馬師告東尼及騎師鍾易禮的證供後，發現此駒於開閘的同時以後足豎立及失地，因而獲閘廂助理員協助。由於小組認為此宗事件與開閘同時發生，遂宣佈此駒為出賽馬匹。

「幸運震撼」被發現流鼻血。「大利好運」直路上內閃，趨近終點時騎師被迫停止催策及修正坐騎。「爆熱」接近400米處時一度受困。趨近100米處時在「川河型駒」之後受困，移至該駒外側以望空。末段移至「大利好運」外側以繼續望空，因而與「悠悠乾坤」互相觸碰。

第5場：「一定掂」最後200米在催策下外閃，難以被力策。練馬師呂健威告知小組，「威武年代」若再度增程角逐應更合發揮。「超旺財」及「建測精英」心律不正常。「暴風一族」賽後右後蹄系部割傷。

第6場：「玩笑」氣管內有很多血。

第7場：「耀寶」艾兆禮因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2,000元。「正氣青驅」巴度因未有於規定時間或之前抵達亮相圈，被罰款2,000元。

賽後，見習騎師黃智弘報告，策騎指示是努力讓「非凡達」領放。他說，坐騎於早段未能超越內側的馬匹，因而居於較賽前部署為後的位置競跑。他又說，坐騎於中段內閃，直路上對催策毫無反應。賽後，霍宏聲表示，「晒冷」在直路上受催策時內閃，難以駕馭。

「紫荊歡呼」趨近100米處時在嘗試推進至「正氣青驅」內側的窄位之際難以望空，因而在「正氣青驅」內側持續緊迫競跑之際未能被全力催策至終點。「都靈星球」氣管內有很多血。

第8場：「維港智能」在300米處至200米處之間未能望空。最後150米在「愛馬善」與「合夥奔馳」之間受困時再度未能被力策。

第9場：被查詢時，布文表示，除讓「跨境寶馬」順其自然競跑外，他未有獲發具體的策騎指示。他說，賽事早段步速偏快，坐騎居於較他預期為後的位置。他說，坐騎在直路上受催策時儘管內閃，但按照他的指示移至「大眾福星」外側。他又說，坐騎於接近200米處受催策時內閃，因此他未能於最後200米全力催策坐騎。

練馬師蔡約翰表示，他安排「跨境寶馬」是日佩戴單邊眼罩上陣以圖改善走勢，而現時考慮讓此駒休賽。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。由於小組上仗已就此駒的走勢發出警告，遂決定此駒現在必須試閘及格，並且在試閘時受力策以向小組證明其走勢已有所改善後，才可再次出賽。

「風再起時」入閘後煩躁不安，將頭低俯，因而被牽出閘廂及接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。賽後，梁家俊報告，坐騎陣上走勢僅屬一般，直路上對催策毫無反應，陣上欠缺集中力。

第10場：「加州動員」被發現右前腿不良於行。賽後，霍宏聲表示，「一先生」在直路上對催策毫無反應，儘管以往曾在全天候跑道上表現良佳，但是日在此場地上看似未能展步。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

周俊樂「瑞祺威楓」於末段舉鞭時數度將手臂抬高於肩部水平，小組向他發出最後警告。