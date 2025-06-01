【賽馬世界】心領略增程更合

出藍之作目標明確

S2-1：「出藍之作」去年在希鐸G1短途盃錦標跑獲亞軍後，被卡塔爾皇室的Wathnan Racing高價購入，易主首戰即捧走一級賽英國冠軍短途錦標，名利雙收。幕後最初打算在上周的格陵蘭錦標或於希鐸馬場賽事復出，但最終選擇在法國現身，以這場賽事作為稍後進軍皇家雅士谷賽期大賽前的熱身賽。「霸圖星」上屆盟主，勝在前速可靠。

詠天姬二級賽挑機

S2-2：「詠天姬」阿加汗牧場自家貨，今年5月1日出道在巴米高胯下勝出聖格盧馬場1600米賽事，馬兒當日出彎前已自動湧上，直路初輕輕推送下便飄離馬群，未打過一鞭大炒對手10個馬位，姿態令人咋舌，潛藏豐厚之輩升格挑戰二級賽亦未遇阻力。「包容心」法國一千堅尼全程被迫走三疊蝕位，今仗降低弦線，可回復本來面目。

心領略增程戰力升

S2-3：巴米高騎功雖然毋庸置疑，但在早前兩場法國堅尼賽事演出卻有失高手風範，「颯勁麗」於爭議聲下捧走法國一千堅尼認真大話夾好彩，若非「無瑕可擊」末段斜跑被貶，巴米高以手代鞭飲恨的狼狽相，其實比起「遍地金」在英國二千堅尼僅敗的鏡頭更加難睇。至於法國二千堅尼，巴米高夥拍「永動力」參戰，選擇冒險在「馬蒂斯」及「金水仙」之間穿上，惜「金水仙」逐漸移入收窄去路，「永動力」尚未推向極速便收工，埋門幾步更要避開前面一對馬後蹄而大力勒避，最終連位置亦不保。「永動力」今仗增程應更合腳法，如發揮順暢穩入前列。

能壞「永動力」大事者，估計會是於後補階段加入戰團的「心領略」。此駒兩周前才出道，以遊馬河姿態勝出1600米賽事，直路帶出後紀仁安輕鬆到可以兩度向後望。幾匹同母兄姐都以2000至2400米威力最強，其中Solsticia當年初出1600米跑第4名、次仗贏2000米、第3仗於2000米G1聖安利爾大賽跑季軍，相信質素更高的「心領略」增程至2100米，戰鬥力只有增無減。

海岸山鎮演出準繩

S2-4：「海岸山鎮」至今5戰2冠1亞1殿，輸得較遠一仗為去年8月角逐兩歲馬一級賽莫尼大賽，負於「神態活現」蹄下跑第8名。今年4月14日季內首仗出戰G3先捷錦標，出閘略為遲緩，跑了兩步再被內側對手所阻，早段被迫褪到落包尾，最後400米望空展開衝刺，埋門以凌厲追勢撲上，僅不敵佔外欄場地之利的頭馬「亞桑熾焰」，表現出色。

驕龍星哩半一樣掂

S2-5：「驕龍星」競賽生涯集中跑2700米或以上大長途，先後3度獲勝，其中兩W於今年取得，分別為3000米及3100米二班賽。雖然此駒最短贏2900米，但同母馬4捷於2200及2500米，估計縮程跑2400米仍無損戰鬥力。「年度專輯」去年7月在拍賣會售出易主後轉交雷里雅訓練，在新馬房已跑過3仗，近兩場於2400米連下兩城，氣勢如虹。