希斯話雙馬王？潘頓安仔自私撐嘉應高昇！

踏入季尾階段，冠軍騎師已經毫無懸念，繼續是潘頓的囊中物，練馬師方面則以蔡約翰優勢已較為明顯。反而香港馬王之爭，卻成為歷年最激烈的一季。今季香港3強「嘉應高昇」、「遨遊氣泡」及「浪漫勇士」各自各精彩，三駒分別是短途三冠王、三冠馬王及遠征中東取得1冠2亞的佳駟，以其賽績換轉任何一季均有資格登上馬王寶座，奈何卻發生在同一馬季，究竟最終馬王寶座誰屬？

香港馬季從未試過一季內誕生長短途三冠馬王，今季卻出現歷史性場面，「嘉應高昇」8戰全勝，除了攻下香港短途錦標，下半季更以無敵姿態攻下百週年紀念短途錦標、女皇銀禧紀念盃及主席短途獎3項一級賽，成為短途三冠王。至於「遨遊氣泡」今季7戰5冠2亞，去年12月初攻下香港一哩錦標，今年則一口氣連贏董事盃、香港金盃及遮打盃，由1600米贏至2400米，繼「翠河」後成為香港第2匹三冠馬王，成就斐然。另外，上季馬王「浪漫勇士」則成為首匹完成香港盃3連霸的賽駒，遠征杜拜首仗亦攻下G1傑貝哈特錦標，可惜其後於沙特盃及杜拜草地大賽飲恨獲亞。在評磅員心目中，牠們的實力卻無分高低，皆因3駒目前全部評134分。

潘頓田泰安撐嘉應高昇

作為「嘉應高昇」的主理騎師，潘頓認為這匹全球評分最高的短途王，係全季表現最好馬匹，他說：「『遨遊氣泡』今季表現當然出色，能夠成為三冠馬王絕對是出色成就。不過，『嘉應高昇』全季不敗，揚威香港速度系列賽3關賽事，季內兩度打破田草1200米全港紀錄時間，今季兩勝外隊馬也是全球焦點，國際評分達126分屬全球第2高，是全季表現最好的賽駒。」至於今季為「嘉應高昇」攻下女皇銀禧紀念盃的田泰安，亦撐此駒做今季香港馬王。

希斯：雙馬王唔出奇

希斯更坦言若然「嘉應高昇」未能成為今季馬王，他會非常失望：「我也同意『遨遊氣泡』絕對值得做馬王，但此駒好唔好彩，遇上另一匹更值得成為馬王的賽駒，如果『嘉應高昇』做唔到馬王，我會好失望，因為後駒全季不敗，反而『遨遊氣泡』輸過兩仗。不過，既然此兩駒目前評分並列最高，如果最後雙雙做馬王，我亦不會意外。」

姚本輝：遨遊氣泡含金量高

「遨遊氣泡」能夠繼「翠河」後成為香港第2匹三冠馬王，完成昔日「雄心威龍」、「金鎗六十」，「明月千里」等馬王未能完成的壯舉，亦屬難能可貴，畢竟要於1600、2000及2400米3項不同路程的一級賽建功，殊不容易。「遨遊氣泡」練馬師姚本輝說：「『遨遊氣泡』今季進步幅度甚大，無疑遮打盃贏馬一役形勢夢幻，但馬匹初跑大長途仍能輕取對手，絕不簡單。無疑前仗於冠軍一哩賽飲恨有少少遺憾，但已經過去了，我好高興此駒成為三冠馬王，至於馬王選舉，今季短途有『嘉應高昇』，中長途亦有『浪漫勇士』，都係各有千秋」。

馬迷支持浪漫勇士

作為近年最激烈的香港馬王之爭，甚至馬迷亦各有各睇法，其中何先生就屬意今季馬王仍是「浪漫勇士」，因為他覺得此駒遠征中東為港爭光，即使於沙特盃只得亞軍，仍值得嘉許。至於馬迷羅先生則選擇「遨遊氣泡」。

回顧歷史，香港賽馬史上從未試過出現雙馬王，甚至3馬王，既然今季「嘉應高昇」、「遨遊氣泡」及「浪漫勇士」各擅勝場，會否同屆出現多於一匹香港馬王？