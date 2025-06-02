【分秒在握】有例可援謀定對策

早一個星期，轉播賽攪出個大頭佛，第9場賽事因未能匯入彩池，因此一直未能派彩，如是者第10場及第11場開賽大延後之外，第10場開跑時，由於第9場未作實派彩，因此賠率亦係估估吓。出現這樣的情況，當然大家都不想，但防範於未然，從來都好過臨時抱佛腳，有過一次「實戰」經驗，未知馬會又會否有些應急措施呢？

據當日賽後應家柏所言，由於未能匯入海外注碼，因此最終係放棄匯入彩池，只計本地賽，換言之海外之注碼，無論輸贏，最終都應該係退款，因為根本從來都未匯入「受注」。好了，既有此先例，那就好辦得多。現時香港馬會在匯入彩池方面，係大莊家，世界各地注碼都匯入本港，一輪計算後再派彩，而據悉現時匯入的地方相當多，亦因此可能在軟件上會有分歧，日後遇到某一地區的電腦有問題，或許可先考慮將該地方注碼抽出，一來毋須放棄全部海外注碼，二來亦毋須將賽事大延後。

架勢奇爸分量十足

周三谷戰推介四班1800米的「架勢奇爸」，雖然季內贏的是五班，但升上四班後，曾僅以頸位之微負於「金主」，後者已征服三班，間接反映「架勢奇爸」分量十足。

■長風