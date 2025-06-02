想做第2個何澤堯？賽事見習學員培訓計劃即日接受申請

馬會賽馬人才培訓中心旗下的見習騎師學校於過去50多年來人才輩出，為香港賽馬運動培育眾多頂尖練馬師、騎師、以及賽馬專業人才。其獲國際認可的賽事見習學員培訓計劃現正招聘學員，由即日起至2025年7月4日接受申請，學員日後有機會成為騎師、策騎員、釘甲匠、馬術事務助理及獸醫事務技術員等職位，讓有志於賽馬運動發展的年輕人馳騁賽馬夢想。

投考賽事見習學員必須年滿15歲，並完成中三或以上課程。投考人士毋須具備策騎經驗，不設身高限制，見習騎師和策騎員的體重參考指標則約為105磅和125磅。見習騎師學校鼓勵勤奮、態度積極主動，以及熱愛體育運動和具備運動天賦的人士投考。

見習騎師學校的騎術教練將於7月及8月舉行策騎和體能測試，挑選具潛質的申請者參與體驗營。當中表現最優秀的25位申請人將獲取錄加入培訓計劃。

馬會賽馬人才培訓主管暨見習騎師學校校長陳念慈表示：「賽馬運動凝聚歷史傳統、熱誠與技藝。50多年來，我們積極與時俱進，致力培訓全面發展的專業人才，傳承香港賽馬文化的傳統，延續香港在國際賽馬界的領導地位，並一直推動賽馬運動持續發展。」

見習騎師學校推行雙軌教育制度，課程結合綜合知識及在職培訓，確保學員不但獲得全面教育，還能擁有不同的技能以滿足各種崗位的需要。賽事見習學員修讀的課程內容廣泛，包括騎術、馬房管理、體能訓練、財務管理及傳統學科等。此外，賽事見習學員將有機會獲派前往海外受訓，體驗不同文化並擴闊國際視野。

黃智弘於2017年加入見習騎師學校成為賽事見習學員，現時以見習騎師的身分在香港策騎。他表示：「學校爲我打下了紥實的騎術和體能基礎。我最近取得了更多頭馬場數，令我非常鼓舞。我認爲這歸功於訓練中培養出的專業心態和自律。我學會了如何為我的訓練作出周全的準備，以專注、積極的態度去思考和應對每一件事情。」

在完成培訓課程後，畢業學員將獲取等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一級至第三級認可資歷。有興趣了解更多賽事見習學員培訓計劃的詳細資料，以及有志報名投考的人士，請瀏覽www.hkjc.com/rttc。

馬會透過見習騎師學校提供賽馬培訓課程已超過50年，不少畢業學員均取得卓越成就，包括由騎師轉為練馬師，並在全球多個賽區表現超卓的香港馬圈傳奇告東尼、冠軍練馬師姚本輝及呂健威，以及表現出色的土生土長騎師何澤堯。