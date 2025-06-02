【賽馬以外】與其再諗理由　不如劃一70歲退休？

話咁快又6月頭，即係代表就快又到牌照委員會會議，舊年就係6月7日公布之後嗰季嘅騎練陣容，前年喺6月16日進行牌照委員會會議，相信今季都會喺呢段時間開會。以往季尾嘅牌照委員會會議，除咗公布下季有冇新騎師嚟，有時都會提吓會唔會有副練馬師升正，但今季就唔似之前幾季伍鵬志、巫偉傑未升前咁傳到咁行，睇落真係唔似有副練升正。咁都唔出奇嘅，話晒一早事先張揚有南非練馬師桂福特下季來港開倉。不過，睇番目前呢批練馬師嘅年齡，即使馬會上季再次修例，練馬師退休年齡由65歲改為66歲，但已經年滿66歲嘅容天鵬，如無意外練埋今季就要退休。只不過，單睇鵬哥已開腔表示，有申請下季牌照呢個舉動，馬會似乎唔想下季係桂福特、容天鵬一入一出，反而係想由近年只得22位倉主，變成下季有23位練馬師開倉都唔奇喎。

對馬迷嚟講，下季究竟多一位練馬師，抑或只係維持原有數目，影響不大。反而萬一容天鵬下季仲有牌嘅話，最受影響可能係桂福特，因為佢本身有機會接手一批容廐馬，唔使為兵源而煩惱。畢竟若然下季無練馬師離開，新馬房要搵兵源的確係有困難。不過，就算牌照委員會接納容天鵬嘅申請，畀佢下季繼續練，似乎又要諗吓理由。因為純計成績，鵬哥無疑係好穩定，但只算係中下游，分級賽又冇佢份，根據馬會標準，係冇可能練到70歲。當然，馬會上季都係突然將退休年齡由65歲改到66歲，今季一樣可以靜靜雞改到67歲先退休都得，只係連續兩季都好似為咗鵬哥嚟改，係咪有啲古怪？定係目前批副練真係未成氣候，未能盡快接班？

不過，先利申。對於容天鵬下季有無牌，筆者唔會有咩特別偏好，只係本身由鵬哥喺蔡約翰馬房做副練時已經認識，若然鵬哥健康情況許可，下季繼續練當然係好事。同埋鵬哥有「容大夫」呢個朵，如果馬主名下嘅馬有傷患，自己又有耐性，真係可以放心交畀鵬哥訓練，好似「嘉應勇士」有腳患，又試過流鼻血，但擺明有啲質素嘅馬，今季就喺容廐順利開齋，正正係練者功力嘅表現。

其實近年無論係練馬師退休年齡同埋最低續牌標準，馬會都不斷修例，目前似乎係想延長一眾倉主嘅練馬時光。咁睇到依家蔡約翰、姚本輝同埋呂健威嘅成績，證明馬會政策冇錯，既然呢幾位已逾65歲嘅倉主有心有力，又有成績，又能訓練出可以贏一級賽嘅佳駟，馬主、馬迷都歡迎佢哋繼續練。至於其他倉主，成績未必係咁標青，但係咪代表冇可取之處？加上若然牌照委員會覺得啲副練暫時未適合接班嘅話，倒不如大力闊斧啲，劃一70歲退休咪仲好。始終啲政策時時咁變，對馬主甚至一啲已經等升嘅副練唔太公平，不如真係再搵另一條界線，唔好再成日搬龍門，等大家慢慢再適應，咁唔係一件好事咩？

■山無陵