無人機遭伊朗攻擊　美或增派6000兵力

正當波斯灣局勢因油輪遇襲而升級之際，美國傳媒周五（14日）披露，美軍一架無人機事發前數小時，險被伊朗艦艇的防空導彈擊落；據報美方考慮向區內增派多6000兵力，包括戰機、驅逐艦及潛艇。面對美國加強施壓，伊朗威脅繼續減少履行核協議。



有線電視新聞網絡引述知情美國官員指，兩艘油輪周四（13日）在阿曼灣遇襲前，美軍一架MQ-9無人機發現伊朗艦艇靠近油輪；伊朗一方其後向無人機發射地對空導彈，但未有擊中並跌落大海。官員未有表明無人機是否明確拍到伊朗攻擊油輪，但指另一架同款無人機數日前在紅海上空，遭也門叛軍青年運動發射的伊朗導彈擊落；社交網本月7日流傳該無人機的殘骸照。



報道沒有詳細說明伊朗對無人機發射的導彈型號，但軍事專家根據伊朗武裝快艇的大小，推測當時是以肩射防空導彈攻擊無人機。同類事件並非首次發生，2012年，伊朗空軍一架攻擊機企圖擊落美軍一架MQ-1無人機，這迫使美方事後派出有人駕駛的戰機為無人機護航。



美媒亦引述消息指，伊朗拖船企圖拖走遇襲的日本油輪，但被美軍驅逐艦班布里奇號驅趕。該油輪現時正駛往阿聯酋，美軍已派人登船搜證。至於另一艘屬於挪威、遇襲後起火的油輪，伊朗炮艇阻止船公司安排的4艘拖船移走它。美國官員指，挪威油輪的23名船員最初由途經商船救起，但伊朗炮艇包圍商船，迫使對方交人；船員現時仍被扣押，但情況良好。



《紐約時報》報道，美國國防部正考慮中央司令部的建議，或再向波斯灣大舉增兵，包括增派兩個戰機中隊、更多驅逐艦與潛艇，以及數個愛國者防空導彈系統。國防部署理部長沙納漢表示，將確保駐中東的美軍有足夠資源執行任務，並有需要準備應急計劃，以防局勢惡化。不過，他強調區內出現的形勢屬於國際性，因此美方需要取得國際共識，爭取廣泛支持。



伊朗總統魯哈尼周六表示，該國不能單方面履行核協議，有關各方必須協助恢復協議；又警告若其他簽署國未有發出「正面信息」，伊朗將繼續減少履行協議的內容。他上月發出最後通牒，若歐洲60日內未能確保伊朗經濟免受美國制裁影響，該國將開始提煉高濃縮鈾。



另一邊廂，美國向伊拉克發出新的90日寬限期，容許該國繼續進口伊朗的電力及天然氣。