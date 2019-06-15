蓬佩奧到訪前夕　政府對29種美國貨徵報復性關稅

美國國務卿蓬佩奧將於本月底訪問印度，以深化印太地區合作，制衡中國。惟印度宣布由下周日（16日）起對29種美國商品徵收關稅，以回應美國本月初宣布終止給予印度普及特惠稅制度（GSP）待遇的決定。



《印度時報》周五（14日）引述政府消息人士報道，印度在多次延期後，終於決定對包括杏仁、核桃、豆類和鐵板軋製產品在內的多款美國產品徵收額外關稅，加徵後的稅率最高達120%，印度財政部將會發布相關通知。



在去年3月，特朗普政府宣布對進口鋼鋁產品加徵關稅，印度因而大受影響。總理莫迪政府及後威脅對美國產品發起報復性反制措施，但華府未有讓步，還索性終止印度的普惠制貿易地位。《華爾街日報》引述匿名印度官員稱：「這不是報復，我們已等了一年，現在決定繼續前進。」



當地財經傳媒分析指，印度此刻宣布對美徵收關稅的時間值得留意，因為莫迪和特朗普將在日前大阪G20峰會上會晤；蓬佩奧也將在本月24日、G20前訪問印度。印度商工部長日前表示，美國取消印度GSP地位是「攸關生死的大問題」。