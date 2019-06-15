牆身現裂紋結構變形　悉尼住宅大樓急疏散住戶

澳洲悉尼繼去年豪宅大廈Opal Tower的牆身現裂紋後，當地另一座擁131個單位的住宅大樓近日亦出現裂紋，更出現位移的情況。負責人表示大樓存在安全風險，住戶需要緊急疏散。警方周五（14日）要求其中96個受威脅的單位住戶撤離，惟強調大樓並無即時倒塌危險。



位於內城南區的十層高住宅大樓「Mascot Towers」，於當晚6時疏散大廈部分居民，有警員封鎖大樓，阻止住戶進入大廈，現場亦有多輛消防車駐守。據報大樓管理方於周四貼出公告，通知居民會於停車場安裝臨時支撐物，並指出：「主體大樓的支撐結構及磚石外牆出現持久裂紋及變形，惡化速度很快。」



公告表示，有工程師發現裂紋已擴展至支撐主體大樓角落的轉換層樑板，認為有安全憂慮。警方指大樓暫未有倒塌風險，惟至早上發現附近理髮店的牆身有巨大裂縫，部分商戶須暫停營業，並於大會堂設置臨時庇護所安置居民。



有居民稱，其實該大廈多年來受到各種問題困擾，裂縫更是已持續多年，但直到昨晚才被「要求在5分鐘內」撤離。65歲住戶利恩（Rosalyn Lean）指出，問題在於建築物存在缺陷，「是接縫問題，在過去的數小時內，停車場的裂縫愈來愈大」。她表示，警方已在大樓電梯貼出通知，要求大家搬離，她現時需要找旅館入住。



新南威爾士州消防與救援部門負責人稱，疏散只是預防措施，目前不擔心大樓會發生「災難性」事件。物業管理一方強調，將繼續監察情況，再判斷大樓是否安全，以及讓住戶重返大樓。