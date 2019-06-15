英媒：中企擁F-35戰機電路板生產商　惹專家疑慮

英媒周五（14日）揭露，由美英兩國駕駛的F-35隱形戰機內一個會控制不少核心功能的部件，是由一家被中資收購的公司所生產。國防部雖稱該公司對於以美國為首的「聯合攻擊戰鬥機」計劃的供應鏈並無威脅，惟有前國防部長及專家對此表示憂慮。



根據國防部資料，F-35戰機內的電路板是由一間位於英國格洛斯特郡的印刷電路板公司Exception PCB生產，此部件可以控制戰機的引擎、照明、燃料和導航系統。國防部指此公司是防衞行業中被認可的生產商；而公司主管也稱他們與母公司Shenzhen Fastprint之間設置了明確防火牆。



據知，此公司生產的電路板將先經由另一間公司GE Aviation處理，才會安裝至戰機上，因此它不會取得關於計劃的敏感資料。惟有行業專家認為中方有可能以收購公司為手段，取得電路板的設計資訊。報道又發現，Exception PCB曾參與不少與國防有關的敏感計劃，包括歐洲颱風戰鬥機、美軍F-16戰機等，但稱目前無證據證明該公司有失當。



