富豪承諾捐款重建聖母院　至今實收不足10%

歷史悠久的法國巴黎聖母院，於4月中因大火而變得面目全非。不少大財團和富豪事後表示會捐款重建，承諾數額超過8億歐元（約70億港元）。惟有報道指，至今只收到8000萬歐元（約7億港元）捐款，總額不足10%。



文化部長里斯特日前受訪時表示，至今收到的捐款來自35萬名善心人士，大多也是個人小額捐獻。他承認有人承諾捐款，但仍未作實際行動，包括大企業和富有家族。



里斯特解釋，目前正制訂協議，尤其與巨額捐款人和挑選為負責管理全國捐款的4個機構。聖母院官員也透露，該國富豪早前公開承諾巨額捐款重建，但他們表示在行動前，正有待檢討細節和對未來的看法。聖母院高級新聞官員費諾稱：「他們想先知道捐款會花在甚麼地方，而不是單單支付員工薪酬。」



擁有多個知名品牌的路易威登集團、創立開雲集團的皮諾家族也承諾巨額捐獻，另外還包括法國能源大集團道達爾以及歐萊雅集團比當古基金會。



大火發生至今2個月，教堂於周六（15日）首次恢復彌撒，但只以小規模進行，巴黎大主教主持，約30人參與。由於教堂整體範圍仍處於脆弱狀態，尤其穹形頂部並不安全，參加者需要配戴安全帽。



駐法國記者呂靜儀報道