中東戰雲密布　歐洲立場謹慎促美伊極限克制

美國與伊朗關係惡化，除英國以外的歐洲多國政府，自核協議危機爆發後一直夾在美伊之間。在新一輪油輪襲擊事件，歐洲的立場相對謹慎，一方面不排除伊朗確是幕後黑手，另一方面不認同華府的強硬政策，因此呼籲雙方「極限克制」，避免局勢升級。



對於美國拿出的影片證據，德國政府認為這並不足以斷定伊朗策動襲擊，要求小心調查此事，強調雙方必須避免局勢升級。歐盟則重申過往的立場，不願意見到區內局勢進一步緊張、不穩定及升級。不過，作為美國傳統盟友的英國，外相侯俊偉指「幾乎肯定」伊朗是真兇。



特朗普政府去年退出核協議後，歐洲多國已公開表達不滿，並反對美方恢復對伊朗的制裁。與此同時，歐洲繼續支持核協議，嘗試確保伊朗不會違約及做出令美國有動武藉口的舉動。



歐洲外交關係協會的伊朗專家格蘭曼耶（Ellie Geranmayeh）形容，歐洲早已預料美國退出核協議後，將發生類似油輪襲擊的事件。她說：「對於伊朗長時間打出『戰略忍耐』這張牌，絕大部分歐洲政府感到驚訝；現時最令歐洲擔心的，是其中一方行差踏錯及誤判形勢。」