搭巴士遭毆打搶劫　同性情侶受訪轟約翰遜不適合任首相

一對外籍女同性戀者上月深夜在英國倫敦乘巴士時，遭一群童黨要求她們親吻，其後更被打至血流披面，手機和手袋亦不翼而飛。她們上周五（14日）接受英國電視台第四頻道（Channel 4）時炮轟，施襲者視她倆作逗樂他們的「性對象」，兩名受害人也在訪問中提到曾發表反同性戀言論的前外相約翰遜不適合擔任首相。



來自烏拉圭、28歲的傑莫納特（Melania Geymonat）於上月30日，與其30歲的美籍女友克里斯（Chris）手拖手乘搭巴士，在車上被5名男子要求表演接吻，雙方最終發生衝突，兩女面部受傷要送院治療。向她們施襲的5名15至18歲的青少年現已被拘捕，被控搶劫以及嚴重傷害他人身體罪名，暫獲保釋至下月初為止。曾稱感到女同性戀者在倫敦安全的傑莫納特受訪時形容，英國警方處理此事的手法「非常好」。



對於前外相約翰遜被視為是首相的熱門人選，克里斯形容對方不適合領導任何事情，包括英國。約翰遜曾在一本書中寫道，假如同性婚姻沒有問題的話，他認為原則上沒有理由不允許3名男子、2名男子、3名男子與一隻狗結合。