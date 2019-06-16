小儒艮與母失散認人類為伴　離群跟照料員惹關愛

泰國南部一隻儒艮月前與母親失散後，獲得當地獸醫和義工的照料。當局其後將牠放歸往一個儒艮族群的棲息地，惟牠不但沒有跟隨族群活動，反而每次見照料員出現便直奔回他們身邊。這隻儒艮獲當地媒體報道後，在網上獲得廣泛關注，更吸引不少人前往海旁探視牠。



名為瑪麗烏姆（Marium）的儒艮是一種草食性海生動物，與海牛科的近親類似，被國際自然保護聯盟列為易危物種。約5個月大的瑪麗烏姆早前於喀比府波達島海灘附近被發現，當時牠已孤身一個。當局其後試圖將牠放回另一個有儒艮族群的海島，但牠很快又自己游走。



獸醫和義工於是每天在利邦島附近划舟，以確定牠的位置。瑪麗烏姆即會跟着他們到淺水處，接受照料員餵食海草和牛奶，同時接受健康檢查，每天的見面次數可多達15次。朱拉隆功大學的海洋生物研究中心主管蘭塔里卡（Nantarika Chansue）認為，瑪麗烏姆已與人類建立了連繫，並將小舟視為母親的替代。



照料員稱將繼續照料瑪麗烏姆約至少1年，直到牠可以戒奶為止，並希望可以訓練牠獨立生活，學懂照料自己和生存技巧。