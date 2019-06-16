男乘客聲稱無法呼吸發狂遭制服　土耳其航空客機原機折返

土耳其航空上周五（14日）一架由伊斯坦布爾飛往蘇丹首都喀土穆的客機，因一名聲稱無法呼吸的男乘客在機艙發狂，導致機艙服務員和乘客需出手制止，結果起飛接近3小時後折返伊斯坦布爾的機場。土耳其航空稍後會決定是否向該名乘客提出法律訴訟。



該架航班編號TK680的波音737-900客機，在伊斯坦布爾起飛後僅數分鐘，一名35歲的蘇丹男子在機艙突然尖叫，並試圖打破氧氣面罩箱以及機艙玻璃窗。他其後推開機艙服務員，一度走向駕駛室，但數名商務客位的乘客將他截住，之後機艙服務員安撫該男子，客機則繼續飛往喀土穆。



但約半小時後，機長宣布客機要折返伊斯坦布爾；再過數分鐘，該名男子突然站起，開始走向機艙前方。此時，其他乘客將他制服，並使用塑膠帶綁起他。當客機降落後，他被警員帶走，不過離開前竟與數名乘客握手，甚至親吻幾名小孩。暫未知該名男子是否精神有問題。



土耳其航空於上周六（15日）證實上述事件，並稱該名男子的表現對客機造成損害，亦對其他乘客造成身體和語言傷害，於是啟動「禁止入境旅客」程序，以防止他對乘客造成進一步傷害，並確保飛行安全。航班一旦啟動上述程序，即需要折返，着陸前必須在空中盤旋，以減少燃油。