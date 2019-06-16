伊朗傳召英大使抗議　沙特斥德黑蘭攻擊油輪

阿曼灣油輪遇襲幕後黑手未明，英國上周五（14日）跟隨美國直指伊朗策動襲擊，伊朗翌日傳召英國駐伊朗大使抗議，惟英方否認事件。沙特阿拉伯王儲穆罕默德．薩勒曼亦把責任指向伊朗，呼籲國際社會採取果斷立場，但強調沙特不欲區內爆發戰爭。



伊朗傳媒報道，德黑蘭於上周六（15日）傳召英國大使，強烈譴責英方毫無根據的指控，批評英政府在阿曼灣事件的立場不可接受，要求大使解釋及更正說法。不過，英國外交部官員聲稱報道是錯誤，否認伊朗傳召英大使。英國駐伊朗大使馬凱爾（Rob Macaire）亦在Twitter表示，是他要求與伊朗外交部緊急開會，但沒有被傳召。



沙特王儲受訪時，斥責德黑蘭不尊重到訪的日本首相安倍晉三，以襲擊包括日本油輪在內兩艘船回應安倍的努力。穆罕默德．薩勒曼宣稱不想開戰，但會果斷應對任何針對沙特國民、主權及切身利益的威脅。在日本出席二十國集團（G20）會議的沙特能源大臣法利赫，亦呼籲必須盡快果斷地回應威脅，確保能源供應和原油市場穩定



挪威油輪Front Altair的23名船員，在遇襲後由伊朗帶走，他們上周六（15日）轉抵杜拜後，陸續返回俄羅斯、菲律賓及格魯吉亞。該油輪的擁有者表示，拖船於上周六下午停靠Front Altair附近，專家團隊將檢查其損傷情況。另一艘日本油輪Kokuka Courageous則被拖往阿聯酋港口。