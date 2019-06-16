悉尼危樓住客無家可歸　工會促成立委員會調查

澳洲悉尼住宅大樓「Mascot Towers」日前發現牆身裂紋，上周五（14日）晚要求大樓逾百名住客緊急撤離。政府聲稱準備好臨時房屋讓居民入住，惟民眾直指不知安排。有建築工會警告或有更多有問題大樓，促請政府成立獨立委員會調查，斥責業界的惰性累事。



大樓全部122戶於上周六（15日）清空，預計居民需撤離至少一周。有住戶指出，大樓有不少國際學生租住，他們大多沒有親友在澳洲，有鄰居更因不懂英文而不知發生何事。警察及消防部門發言人上周五稱，已於市政廳設置臨時房屋，記者到場卻沒有發現。當局聲稱所有人都找到地方暫居，所以無需要使用臨時房屋，惟有無家可歸的民眾直指不知安排。



澳洲建築設計師協會主席尼里姆（Chris Knierim）呼籲當局成立獨立建築委員會調查業界，稱建築業為應付市場對住宅高樓的需求而面臨巨大壓力，形容Mascot Towers的住客是狡猾、貪婪的建築商及無能檢測程序的受害者，指政府亦需負上責任。新南威爾士省省長貝雷吉克莉安承諾了解事故成因後，會向涉事者問責。