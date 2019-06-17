處理問題犯錯　波音向印尼及埃塞空難死者致歉

美國波音公司的737 MAX系列客機接連發生致命空難，機上防失速的機動特性增強系統（MCAS）被指是問題所在。波音公司行政總裁米倫伯格承認，公司在兩次空難發生前處理有關系統的問題時犯了錯誤，承諾在日後提升透明度。波音副總裁廷賽斯周一（17日）就獅航和埃塞俄比亞航空空難致歉。



米倫伯格在巴黎航空展上向傳媒承認，波音和監管機構、消費者及公眾之間的溝通「並不連貫，這是不能接受的」。他說：「我們明顯地在推出警報系統時犯下錯誤。」不過他表示對於737 MAX系列客機能在今年較後時間復飛有信心。米倫伯格又表示，獅航和埃航空難是波音的「關鍵時刻」，但他認為波音經過這次難關後，會成為一間「更好和更強大的公司」，並強調在這次巴黎航展，波音公司會以「謙卑」態度參與，會將焦點放在重建外界對波音的信心。



獅航空難和埃塞俄比亞航空空難分別在去年10月和今年3月發生，波音公司被發現在MCAS感應器的警示燈出現問題逾1年後才通知美國聯邦航空局，機師也對於波音公司沒有向他們提及兩次空難中出問題的軟件而感到憤怒。