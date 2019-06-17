保守黨黨魁首場電視辯論　約翰遜缺席捱轟

英國執政保守黨周日（16日）舉行黨魁電視辯論，6位獲邀出席辯論的黨魁候選人中，唯獨大熱門兼前外相約翰遜缺席。一眾候選人針對約翰遜提出、今年10月必定讓英國脫歐的承諾攻擊，又批評他連電視辯論也不參與，難以與歐盟成員國領袖周旋。



出席辯論的黨魁候選人，包括外相侯俊偉、環境事務大臣高文浩、內政大臣賈偉德（Sajid Javid）、前脫歐事務大臣藍韜文及國際發展大臣施達偉，約翰遜的發言台則懸空。約翰遜在首輪投票大幅領先，因此決定保持低調，留待次輪投票後再參加辯論。



侯俊偉指出，約翰遜揚言10月31日讓英國脫歐，是不可能在有協議下達成，警告這意味很可能是硬脫歐。他說：「約翰在哪？若他害怕辯論，又如何應付歐盟27個成員國領袖？」施達偉有相同觀點，認為國會不可能批准在無協議下脫歐。



另外，保守黨黨魁兼首相爭奪戰周二（18日）進入次輪投票。首輪被淘汰出局的前就業及退休保障大臣麥蔚宜，支持大熱門約翰遜成為黨魁。她表示，支持約翰遜提出英國不管在有沒有協議的情況下，都應在今年10月31日前正式離開歐盟。



約翰遜在首輪投票中的支持票，高過其他5名候選人加起來的支持票。第三熱門環境大臣高文浩說，他會後來居上，但如果約翰遜當選領袖，他樂於和他共事，絕對會在各方面合作。