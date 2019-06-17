大阪襲警奪槍案疑犯落網　佩槍子彈少一發

日本大阪府一名男子周日（16日）在吹田市警察崗亭前刀刺警員，再搶走其佩槍，警員在市內大規模搜捕。至周一（17日）清晨，警方拘捕33歲疑犯飯森裕次郎，並尋回警員被奪的佩槍，但手槍內原有5發實彈僅剩下4發，不排除已用了1發。防衞省透露，飯森裕次郎於2009年曾在海上自衞隊工作。



案發於清晨5點半左右，身穿黑色長袖外套的飯森裕次郎，在吹田市的千里山警崗前的路上，以菜刀刺向26歲巡警古瀨鈴之佑，之後奪去他裝上5發實彈的佩槍。警方其後翻查閉路電視，發現案發前一個多小時，一名身穿暗色上衣、藍色長褲、頭戴白帽、戴眼鏡的可疑男子，曾8次在派出所周邊徘徊。警方公開疑犯的照片後，一名男子到大阪府派出所對警方說：「很像我兒子。」警方同時接獲吹田市內一間酒店通報，指一名客人的樣貌與照片相似，遂鎖定飯森裕次郎為疑犯。



至當晚8時左右，箕面市山區的閉路電視拍到疑似是飯森的人影進入山中，警方立即展開搜索，在將近天亮時，在長椅上發現以背包當枕頭躺着的飯森，當場將其逮捕。飯森此後保持沉默，被搶走的警槍則收在袋內，放在長椅下方，曾有發射的痕跡。據現場附近居民透露說法，在事發約30分鐘，曾聽到一聲破裂聲，警方認為飯森可能使用了一發子彈，正調查其犯案動機。



飯森的友人透露，飯森小學時從東京轉學到大阪府吹田市，讀到高中畢業，之後考上東京的大學。飯森中學時代是棒球社社員，加上成績優異，在校內是個風雲人物，不過有同學表示，飯森是好惡明顯的人，討厭的人一句話都不說。