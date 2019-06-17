5候選人辯論拒硬脫歐　約翰遜侯俊偉成大熱

英國脫歐前路去向未明，競選保守黨黨魁的候選人周日（16日）在電視辯論舌劍唇槍。除卻缺席的大熱門兼前外相約翰遜外，在場5位候選人均反對以暫停國會為手段，以達到在10月31日前「硬脫歐」。



歐盟領袖早前同意將英國脫歐限期推延至本年10月，國際發展大臣施達偉形容用停會來達致硬脫歐的做法極度令人不安；內政大臣賈偉德則警告人們不能透過損害民主來實現民主。不過，前脫歐事務大臣藍韜文拒絕排除停會選項，認為這會減少與歐盟談判的籌碼。另外，施達偉認為在未來4個月再與歐盟重新談判新方案是不可能，形容是想將「太多垃圾塞入一個垃圾桶」。



對於硬脫歐，賈偉德認為是最後的選項、藍韜文則稱英國能應付相關風險，而施達偉批評硬脫歐是完全荒謬、損害經濟。不過，他們在批評工黨黨魁郝爾彬上立場相當一致，環境事務大臣高文浩堅稱他是郝爾彬在答問環節中最懼怕的對手。



投票將繼續進行，直至餘下最後2名人選。保守黨的16萬名成員將自周六（22日）起，進行最終投票，結果會在約1個月後公布。據博彩公司Ladbrokes賠率，約翰遜是1賠5、外相侯俊偉是1賠10，緊隨其後的為施達偉、高文浩、賈偉德及藍韜文。