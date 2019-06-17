無視美國警告　德黑蘭將不再履行濃縮鈾存量限制

伊朗政府繼中止履行核協議部分條款後，周一（17日）宣布下周四（27日）起將濃縮鈾庫存提高至300公斤以上，並會加快提煉濃縮鈾。有關舉措除意味伊朗可能首次違反2015年的核協議外，也在踏過美國所設的紅線，令波斯灣局勢升溫。



伊朗現時提煉的濃縮鈾濃度限制於3.67%，若濃度達90%便可生產核武；而濃縮鈾庫存不得多於300公斤。原子能組織發言人卡邁萬迪（Behrouz Kamalvandi）在阿拉克一個重水設施受訪時表示，濃縮鈾庫存將於下周到達核協議規定不得多於300公斤的標準。



卡邁萬迪指出：「德黑蘭按照國家的需要來提高鈾濃縮水平。我們將進一步突破這上限。此外，我們還將大幅提高產量。當我們超過300公斤的限制後，濃縮鈾生產速度和庫存也會提高。」不過，他未有提及會否提高鈾濃縮的純度，使其超過核協議規定的上限，但指上述措施是中止履行伊核協議部分條款後的第一步。



美國總統特朗普去年5月宣布退出核協議後，重新對伊朗展開全方位制裁。在上月，伊朗總統魯哈尼宣布中止履行核協議部分條款後，指希望在60日內與核協議其他簽署國討論伊朗在協議中的權益問題，但揚言若訴求得不到滿足，將不再限制自身鈾濃縮活動。