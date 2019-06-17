習近平應金正恩邀請　周四起訪問北韓

美國就制裁北韓及貿易戰向中國施壓之際，中國宣布國家主席習近平應北韓領袖金正恩邀請，將於周四（20日）至周五（21日）國事訪問北韓，並表示支持北韓「新戰略路線」。今次是習近平出任國家主席後首次訪朝，美方對此未有回應。



美國近期多番強調，總統特朗普會於日本大阪二十國集團（G20）峰會期間，與習近平會面，但中國外交部不置可否，反而於周一（17日）由中共中央對外聯絡部部長宋濤宣布習近平首次訪朝消息。宋濤形容，半島對話勢頭緩和，中朝希望各方珍惜，堅持半島無核化的方向。



宋濤透露，習近平將與金正恩進一步交換意見，推動半島問題政治解決進程取得新進展。宋濤又強調，兩國關係源遠流長、高層交流密切，稱：「中方支持朝方實施新戰略路線，集中精力發展經濟、改善民生，堅定走符合本國國情的發展道路。」



中國國際航空上周三起增派3班廣體A330客機，從北京赴平壤，相信就是為習近平訪朝做準備。習近平過往外訪，均是乘搭該公司改裝過的B747客機。金正恩掌權後，僅有南韓總統文在寅曾於去年受邀訪問平壤。



中美貿易爭端未解決之際，美國又多返批評中國未有嚴守聯合國對北韓制裁令，特別是未有阻止北韓在中國附近海域作船對船轉運燃油，署理防長沙納漢近日更當面向中國防長魏鳳和提交有關違規事件的相片簿作抗議。白宮暫未對習近平訪朝作任何回應。



金正恩自2011年底上台以來曾4度訪華，與習近平會面，時機多是美朝關係關鍵時刻。金正恩去年3月首次到訪中國後，同年5月二度訪華，兩次僅相隔40天，普遍相信是想在美朝領導人峰會前，尋求中國的支持。美朝峰會在新加坡舉行後，金正恩同年6月三度訪問中國，外界推測是講述特金會情況。今年1月8日，金正恩第四次訪華與習近平在北京會面，雙方互相讚揚對方對朝鮮半島貢獻。



中國對南韓外交亦惹關注，中韓經貿聯委會第23次會議，將於周三（19日）在首爾召開，雙方代表分別為南韓外交部副部長李泰鎬和中國商務部部長助理李成鋼。美國曾以國家安全為由要求南韓抵制中國科技巨企華為，因此外界關注中方屆時是否會在會上為華為發聲。