在囚前總統穆爾西庭上暴斃　埃爾多安讚揚為烈士

埃及前總統穆爾西（Mohamed Mursi）周一（17日）出庭後突然昏迷，隨後身亡，終年67歲。有傳媒引述醫院消息指，穆爾西死於心臟病發，他所屬的組織穆斯林兄弟會則指這是一宗謀殺案。穆爾西的代表律師指，穆爾西周二（18日）已於開羅下葬，其家人在場見證。



67歲的穆爾西被指與巴勒斯坦激進組織哈馬斯有聯擊，周一就間諜控罪出庭聆訊，他的辯護律師指，穆爾西在昏迷前的5分鐘「冷靜和有條理地簡述了辯方主張」，當時他堅持由特別仲裁法庭處理他的控罪「因為他是埃及總統」，但隨即在囚禁他的籠子內暈倒，並當場死亡。檢察部門指，當時穆爾西身上沒有由最近造成的明顯傷痕。



穆斯林兄弟會倫敦分會一名領袖則形容穆爾西是被謀殺，指他自2013年被捕以來被禁止服藥和探訪，令外界對其健康情況一無所知。土耳其總統埃爾多安在穆爾西的死訊傳出後不久便向穆爾西所屬的穆斯林兄弟會成員及埃及人民致以慰問，並讚揚穆爾西為「兄弟」和「烈士」，但形容現任總統西西「殘忍」。伊朗則就穆爾西之死，向其家屬、支持者和埃及人民致哀。



穆爾西是埃及首位民選總統，也是穆斯林兄弟會的重要人物。他在統治埃及30年的前總統穆巴拉克被推翻後，繼任總統。然而他只在2012年至2013年間當了1年總統，就被軍方發動政變推翻。穆斯林兄弟會也被列為非法組織。



穆爾西被控通敵、洩露國家機密以及謀殺示威者等多項罪名，一度被判處死刑，其後埃及最高法院撤銷判決並下令重審。