提新證據斥伊朗襲油輪　美向中東增兵1000人

波斯灣風起雲湧，伊朗周一（17日）斷然越過雷池，宣布濃縮鈾庫存於10日後將超過《伊朗核協議》上限後，美國國防部署理部長沙納漢同日宣布，為應對伊朗的威脅及防衞，華府向中東地區增派1000兵力，但再重申美國不尋求與伊朗爆衝突。這是美方不足一個月內再度向該區增兵。五角大樓亦發放一批新照片，再把阿曼灣油輪遇襲的矛頭指向伊朗。



沙納漢在聲明中指出，中央司令部要求增兵後，五角大樓考慮參謀長聯席會議主席鄧福德的建議及諮詢白宮後，授權調派1000名美軍應對中東海陸空的威脅。有國防官員透露，將調派偵察機、防禦導彈等軍備，亦包括飛行情報、監控的軍隊。



聲明續指，伊朗近期的襲擊行為，證實了美方接獲的可靠情報，指伊朗軍隊及其代理人武裝組織對美國人員安全及地區利益，採取了敵對行為。沙納漢又強調，美國無意尋求與伊朗發生衝突，增兵只為確保駐中東美軍的安全及保護美方利益。



另一方面，美軍周一公開新一批由海軍直升機拍攝的照片，可見伊朗革命衞隊的巡邏艇成員，在阿曼灣從日本註冊油輪「Kokuka Courageous」的船側移除一枚沒有爆炸的吸附雷。另一幅照片則顯示，該艘油輪在爆炸後遺下一個大洞。國防部表示：「影片證據顯示伊朗為襲擊案的兇手，現要盡快投入資源與技術人員移除這枚未爆的吸附雷。」



另外，針對伊朗表示會生產比限制更多的濃縮鈾，美國國務院發言人強調，全球都不應該妥協於伊朗的勒索。不過她表示美國不驚訝於伊朗的舉動。

