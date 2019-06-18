英媒：居留簽證工作外判　法公司敲詐申請人謀利

英國《獨立報》報道，英國內政部去年11月將移民申請居留簽證的工作外判給一間法國公司處理，申請人被迫支付近乎敲詐式的費用來申請居英身份，而這家公司的合作公司卻從中謀取數以百萬計利潤。



移民以往申請居留身份只需要到居住當地的郵局辦理，提交他們的證明文件及生物識別資料如指紋等，但現在處理移民居英身份的中心收窄至全國只有6個地點，這6個中心的申請手續是免費的。



如果不想長途跋涉到申請中心，申請者可以到另外51個較近的地點辦理申請手續，但就要繳交最少60英鎊（約590港元）的費用。而涉事公司透過第三方提供一項優先服務，如果申請人願意支付200英鎊（約1960港元），便可獲預約服務，這個收費自今年1月以來到4月期間，已經讓公司的營業額超過了200萬英鎊（約1960萬港元）。



移民律師表示，申請人基本上不能夠在涉事公司網站預約免費申請服務，原因是預約的機會極之有限，有些人即使安排到預約辦理時間，也要到過百英里外的中心去辦理，交通費用也成了一個開支，不然的話只有接受敲詐式的收費。



駐英國記者章怡報道