默克爾烈日下身體劇震　事後辯稱喝水不足

德國總理默克爾周二（18日）在烈日下迎接到訪的烏克蘭新總統熱倫斯基時，出現全身劇震，更一直「嘟嘴」嘗試控制自己，令外界擔心她的健康，她之後解釋自己喝得太少水。



默克爾和熱倫斯基在攝氏28度下，於總理府外檢閱儀仗隊。當軍樂團演奏兩國國歌時，默克爾全身劇震，並噘起嘴唇，似乎想讓自己穩定下來。不過隨着國歌演奏完畢，她的行動也看起來比較自如，和熱倫斯基走過紅地毯進入大樓內，之前甚至向軍樂團做出致敬手勢。



兩人之後舉行聯合記者會，下月便65歲的默克爾被問及之前的身體劇震情況時展露笑容，強調自己健康不錯，並解釋說：「檢閱儀仗隊後我喝了至少3大杯水，我也相信這是我所需要的，我現在情況不錯。」在她旁邊的熱倫斯基附和說：「她百分百安全。」默克爾以更燦爛的笑容回應。



德新社則報道指，默克爾已不是首次在烈日下出現身體劇震的情況，但報道沒有提及之前出現類似情形的日期，只表示當時默克爾也同樣將情況歸咎於喝不夠水。默克爾自2005年領導德國，但由於當地私隱條例有嚴格規定，因此外界難以得悉政要的健康狀況。