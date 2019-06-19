華人社區中心青黃不接　苦苦支撐待變

英國華人社區中心青黃不接問題一直存在，在倫敦多個華人中心的主要負責人都年過古稀，會員大部分也是退休人士為主，出現長者服務長者的情況。有中心負責人指出，新一代土生土長青年不需要華人中心服務，自然也不會團結去爭取社區的權益，慨嘆前景讓人堪憂。



北倫敦克尼華人社區中心經理林懷燿表示，20多年來華人中心一直批評政府及撥款機構削減資助經費，喊窮喊了這麼多年仍能生存，一方面是華人中心的角色仍有存在價值，另一方面是各中心有自己籌款的方法。單單在倫敦已有數個中心擁有自己物業，起碼不用交租，開支上減輕不少。



惟老問題依舊，中心沒有好好培養接班人，也沒有好好裝備英國華人社區。林懷燿舉例，最近他一名女同事的女友人，在工作場所被另一名同事無故打傷；女友人向公司經理投訴，對方卻愛理不理。該名土生土長的女友人，沒有上一代華人語言溝通困難的問題，但遇到問題時卻不懂處理，只好向華人中心求助。



最終女友人在中心鼓勵下報警，其經理得悉警方介入調查後，才把出手打人的職員解僱。林懷燿指，華人社區最根本的問題是不敢表達自己意見，也不承認自己的社區有這個需要；如果社區沒有形成一個共同的願景，華人中心的發展也只會停留在提供耍樂活動的層次。



駐英國記者章怡報道