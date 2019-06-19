擺網球舊銅碗竟是清帝香爐　420萬瑞士法郎售出

有空翻翻家中舊物，可能會找出瑰寶。一個曾被用作存放網球的陳舊銅碗，上周二（5日）在瑞士蘇黎世一家拍賣行以420萬瑞士法郎（約3290萬港元）售出，因為它真正身份是300年前中國清朝宮廷御用的「牡丹鳳凰」鎏金宣德爐，還是同時期獨一無二的珍品。



這座較早前曾在香港展出的鎏金銅香爐，由一名不願透露姓名的華人投得。拍賣行發言人稱，香爐來自一個住在瑞士的德裔家庭：「他們祖父輩在約100年前由中國帶回。」據悉，這家人也有觀看拍賣過程，當他們看到香爐以高價賣出，除了高興也覺得極為意外。



早在1960年代，該家庭曾把香爐相片先後交給柏林一家博物館和一家英資拍賣行估值，但均被誤認為是19世紀仿製品，於是把它用來存放網球。直到一位研究亞洲藝術品的專家獲邀到這家庭作客，一看到這座香爐就驚為天人。經過一番考證，終由查出這是明朝宣德年間製成、清朝宮廷曾使用的宣德爐真品。



宣德爐因爐底多鑄有「大明宣德年制」印款而得名，為明代銅器鑄造工藝中極為珍貴的精品，極為罕見。