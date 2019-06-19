馬航MH17客機被擊落　國際小組將控4人

由荷蘭領導的國際調查小組周三（19日）表示，將就馬來西亞航空公司MH17客機被導彈擊落的慘劇，刑事檢控4人，包括3名俄羅斯人及1名烏克蘭人。荷蘭檢方指，4人將被控把俄軍BUK山毛櫸導彈帶入事發的烏克蘭東部，警方已發出全球逮捕令。



4名疑犯包括俄羅斯人吉爾金（Igor Girkin）、杜賓斯基（Sergei Dubinsky）、普拉杜夫（Oleg Pulatov），以及烏克蘭籍的哈爾琴科（Leonid Kharchenko）。有受害者家屬透露，疑犯將於明年3月9日開始就謀殺罪名受審，但她不預任何一個疑犯會出庭接受審判。國際調查小組指俄羅斯不合作，亦不預期對方移交任何被控者。俄羅斯當局反駁，雖然一早已表達參與意欲，卻被阻加入調查，因此不相信有關過程。



客機型號為波音777的MH17，於2014年7月17日由荷蘭阿姆斯特丹飛往馬來西亞吉隆坡，但飛至烏東上空時遭擊落，全機298名乘客及機員身亡。空難國際調查小組早前指，將客機擊落的BUK山毛櫸防空導彈來自俄羅斯軍方 ，由俄羅斯運往烏東，再由當地的親俄武裝分子發射。