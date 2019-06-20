一直有份供養　捐精男被裁定為11歲女孩合法父親

澳洲一名捐精者因為一直有參與供養利用其精子及女友人卵子所生的女孩，該女孩甚至直接叫他做「爸爸」，因此高等法庭周三（19日）以大比數裁定在該案例中引用英聯邦法例，判定這名捐精者為該女孩的合法父親。法律專家指有關裁決影響深遠



49歲的捐精男在2006年同意捐精予一名女性友人，並同意共同撫養所生出來的女孩，但隨後這對男女關係轉差。該男子5年前入稟法院，強調自己是這名現年11歲的女孩的合法父親。早前地方法院引用新南威爾士省法例，強調所有捐精者都不是所生孩子的合法父親，裁定該男子敗訴，但他上訴到最高法院。



法庭指出，捐精者的定義是只提供精液，並沒有參與孩子出生後的所有事情，然而該名男子的名字卻出現在女孩的出生證明書中，女孩甚至直接叫他「爸爸」。因此最高法院法官裁定此案不應運用省法例，應該引用英聯邦法例，裁定該名男子為孩子的合法父親。這個裁決也間接阻止了這名女孩隨同母親及其伴侶移居新西蘭。



澳洲家庭法專家凱利（Fiona Kelly）指出，裁決定明了捐精者若在小孩出生後，在小孩的人生中參與，捐精者就是父母。不過由於裁決沒有訂明「參與」的程度，有可能令某些其實參與不多的捐精者做了爸爸。

