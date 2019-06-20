習近平抵達北韓國事訪問　與金正恩舉行會談

中國國家主席習近平應北韓領袖金正恩邀請，於周四（20日）至周五（21日）對北韓展開國事訪問，是他時隔11年再訪北韓，亦成為14年來首位訪朝的中國元首。習近平早上乘專機從北京飛抵平壤，金正恩夫婦到機場親迎。二人下午舉行第5次中朝首腦會談，料就新時代中朝關係發展及朝鮮半島局勢交換意見。



重點更新：

● 習近平與金正恩舉行會談。

● 習近平在金正恩陪同下檢閱北韓人民軍三軍儀仗隊，並觀看分列式表演。

● 金正恩夫婦到機場親迎。

● 習近平專機於香港時間上午10時40分左右，抵達平壤順安國際機場。

● 習近平於香港時間上午8時10分左右，從北京首都機場乘專機前往平壤。



陪同出訪的包括國家主席夫人彭麗媛、中央辦公廳主任丁薛祥、中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅、全國政協副主席兼國家發展和改革委員會主任何立峰等高官。北韓以最高檔次的禮賓規格接待，金正恩和夫人李雪主在平壤順安機場親迎，習近平步下舷梯與金正恩握手問候，亦跟其他北韓官員一一握手致意，有小孩上前向習近平和彭麗媛獻上鮮花。中國駐北韓大使李進軍也到機場迎接。



機場內掛上中朝兩國的國旗，亦有歡迎的標語橫額，近萬名民眾整齊排列並揮動花束歡迎。朝方在機場舉行隆重的歡迎儀式，在21響禮炮聲中，軍樂隊奏響中朝兩國國歌，習近平在金正恩陪同下檢閱北韓人民軍三軍儀仗隊，並觀看了分列式表演。二人之後同乘開篷車前往錦繡山太陽宮廣場，沿途接受民眾夾道歡迎，民眾高呼中朝友誼萬歲等口號，習近平和金正恩向群眾頻頻揮手致意。



習近平抵達錦繡山太陽宮廣場時，數萬個彩色氣球放上天空。習近平夫婦在金正恩夫婦陪同下，接受北韓黨政領導幹部和平壤市民代表致敬，並與他們握手。這首次有外國領導人在錦繡山太陽宮廣場接受致敬，反映東道主的熱情和敬意。北韓黨和國家領導人崔龍海、金才龍、朴光浩等人亦有參加致敬活動。習近平夫婦其後乘車前往錦繡山迎賓館下榻。



由於習近平訪朝日程不長，在首日下午便與金正恩舉行首腦會談，金正恩夫婦料聯袂出席歡迎晚宴。習近平可能於周五瞻仰朝中友誼塔，並與金正恩共進午餐，料結束行程前公布首腦會談結果。中朝迎來建交70周年之際，雙方有望在會後發表提升關係的宣言，強化戰略性蜜月關係。習近平或邀請金正恩於今年10月6日建交紀念日訪華。



輿論關注今年2月河內特金會破局後，此行可否為美朝無核化談判注入動力。韓媒引述北京消息人士指，北韓冀重啟美朝談判，中方將通過此行扮演斡旋角色，提高中美貿易談判的籌碼，北韓亦將得到實際利益。



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