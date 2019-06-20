比甘：美國願不設條件下　與北韓恢復談判

美國北韓政策特別代表比甘周三（19日）在華盛頓出席論壇時表示，美國與北韓談判的大門仍然打開，願在不設條件下恢復對話，又希望中國國家主席習近平訪朝發出建設性的信息。韓媒也傳出消息指，朝方將透過中國與美國推動下次會面。



比甘出席由美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）舉辦的論壇期間，與南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勛均表示，已準備好與北韓恢復無核化談判。比甘稱，美國願在第一次美朝峰會兩國領袖作出的承諾基礎上磋商，包括為北韓提供安全保障；又呼籲北韓應採取有意義和可驗證的行動。



比甘提到習近平訪朝，指中美在北韓無核化立場上一致，希望習近平會帶着建設性和適當的信息赴朝。李度勛則在活動中強調：「談判並非一個選項，而是必要。我促請北韓回應文在寅的邀請舉行兩韓會談，可能的話就在下周特朗普訪韓之前。」



比甘預料會於下周二或下周三（25或26日）抵達南韓，逗留至美國總統特朗普出席G20峰會後訪韓，特朗普可能於下周六（29日）與南韓總統文在寅會面。外界估計，比甘或會在板門店非軍事區嘗試跟朝方溝通。此前南韓統一部次官徐虎曾指，將力促兩韓在G20峰會與特朗普訪韓前後開展對話。

