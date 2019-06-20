新聞解碼：金正恩年初訪華　度過35歲生日

中國國家主席習近平周四（20日）起一連兩日訪問北韓，是他上任後首次。此前，北韓領袖金正恩曾於去年3個月內3度訪華，今年1月更訪華4日，期間度過自己的35歲生日。



2018年

3月25日至28日

金正恩偕夫人李雪主乘坐專列火車抵達北京，是他掌權6年來第一次公開外訪。金正恩與習近平舉行會談，雙方同意繼承和發展中朝友好關係。中方稱北韓願致力於無核化，並願與美國舉行會談。



5月7至8日

美朝醞釀舉行破天荒的峰會前夕，金正恩乘坐專機到訪大連，與習近平舉行第2次會面，就朝鮮半島無核化交換意見。



6月19日至20日

金正恩第3度訪華，赴北京再與習近平舉行會談。時值金正恩剛與美國總統特朗普在新加坡峰會，故此次訪問的主要目的是向中方通報美朝峰會的成果。



2019年

1月7日至10日

金正恩偕夫人李雪主於7日晚，乘專列抵達中國展開第4次訪華之旅，特別的是當晚中美兩國官員在北京展開新一輪貿易談判，更會在為期4日的行程中，度過他的35歲生日，凸顯他對此行的重視。