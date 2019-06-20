美擬限制H-1B工作簽證配額　中印等國或受影響

印度周日（16日）起對29種美國商品徵收關稅，以回應美國終止印度普及特惠稅制度（GSP）待遇。印度官員周三（19日）指，美國計劃阻制H-1B非移民工作簽證的國家配額，預計中國、印度、印尼及越南將受影響，以反制這些國家強迫外商將數據存至該國。



英媒引述2名印度官員消息，指他們上周得悉華府將每年向印度人發放的H-1B簽證數目上限，定為10%至15%之間。美國官員指出，限制簽證與部分國家推動「數據本地化」（data localization）有關，它們限制數據自由流動，以獲得更好的控制權，又可以限制外商權力。



一名熟悉美印談判的商界人士透露，美國的做法是針對全球數據的儲存規則，他又指此舉並非單單針對印度：「任何限制數據儲存的國家，都會設定H-1B簽證限制為15%。」他亦提到華府正討論如何執行此計劃。



美國貿易代表辦公室在3月指，限制數據流通而導致數碼貿易障礙的國家，包括印度、中國、印尼和越南等國。據指，美國目前每年批出約8.5萬張H-1B工作簽證並不設限制，而印度的技術勞工佔了70%。