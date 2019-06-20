最高規格迎賓　習近平太陽宮廣場接受致敬屬首例

中國國家主席習近平周四（20日）抵達北韓，展開國事訪問。他早上乘專機從北京飛抵平壤，金正恩和夫人李雪主到機場親迎，並以最高檔次的禮賓規格接待。習近平夫婦抵達錦繡山太陽宮廣場時，在金正恩夫婦陪同下，接受北韓黨政領導幹部和平壤市民代表致敬，是首次有外國領導人在太陽宮廣場接受致敬。



當習近平的專機抵達平壤順安機場後，金正恩夫婦親迎，習近平步下舷梯與金正恩握手問候，亦跟其他北韓官員一一握手致意，有小孩上前向習近平和彭麗媛獻上鮮花。中國駐北韓大使李進軍也到機場迎接。



機場內掛上中朝兩國的國旗，亦有歡迎的標語橫額，近萬名民眾整齊排列並揮動花束歡迎。朝方在機場舉行隆重的歡迎儀式，在21響禮炮聲中，軍樂隊奏響中朝兩國國歌，習近平在金正恩陪同下檢閱北韓人民軍三軍儀仗隊，並觀看了分列式表演。二人之後同乘開篷車前往錦繡山太陽宮廣場，沿途接受民眾夾道歡迎，民眾高呼中朝友誼萬歲等口號，習近平和金正恩向群眾頻頻揮手致意。



習近平抵達錦繡山太陽宮廣場時，數萬個彩色氣球放上天空。習近平夫婦接受北韓黨政領導幹部和平壤市民代表致敬，北韓黨和國家領導人崔龍海、金才龍、朴光浩等人亦有參與，習近平夫婦其後乘車前往錦繡山迎賓館下榻。



在訪問首日，習近平下午與金正恩舉行首腦會談，金正恩夫婦料聯袂出席歡迎晚宴。習近平可能於周五瞻仰中朝友誼塔，並與金正恩共進午餐，料結束行程前公布首腦會談結果。



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