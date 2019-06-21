中朝元首晚宴致辭　願和平解決半島問題

中國國家主席習近平本月底赴日出席二十國集團（G20）峰會前夕，應北韓領袖金正恩邀請，先行於周四至周五（20至21日）對北韓展開國事訪問。二人周四晚共同出席晚宴並致辭。習近平稱，願與朝方共同開創中朝關係和地區持久和平；金正恩表示將一如既往，與中方並肩前行，譜寫中朝關係新篇章。



習近平表示，他與金正恩會談後，達成一系列共識。二人一致認為，中朝雙方要堅定不移傳承弘揚傳統友誼，續寫時代新篇章；要繼續高舉和平對話旗幟，解決半島問題，以實現地區和平、穩定、繁榮。習近平又指，北韓在金正恩領導下，實施新戰略路線，集中力量發展經濟、改善民生，未來將不斷取得更大成就。中方亦願同朝方共同開創中朝關係和地區持久和平、共同繁榮的未來。



金正恩表示，透過四年一度的朝中元首會晤，確認堅持社會主義制度是維護朝中友誼的核心。金正恩稱，與習近平就朝中關係、加強雙方合作交換意見，並達成共識。他續指，朝方將一如既往，同中方並肩前行，譜寫朝中友誼合作新篇章。中方官員丁薛祥、楊潔篪、王毅、何立峰亦有出席是次晚宴。